Condono edilizio: il testo unico delle leggi urbanistiche oggi in Congresso

Il governo sta lavorando al Testo Unico delle leggi urbanistiche ed edilizie che verrà presentata oggi in Congresso di Stato e potrebbe essere discussa in prima lettura già nella seduta di maggio. In un articolo si introduce il condono edilizio. Le esigenze di fare cassa e “sistemare” il pregresso in vista della definizione entro l'anno del piano regolatore, hanno portato Adesso.sm ad imboccare la strada di una sanatoria straordinaria che potrebbe portare allo Stato una ventina di milioni. Venerdì nell'incontro con l'opposizione c'erano solo Dc e Democrazia in Movimento, il Ps ha disertato