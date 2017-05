Fondi pensione in Asset: oggi si riunisce il Consiglio di previdenza

C'è attesa per la riunione di oggi del Consiglio di Previdenza che prenderà in esame la proposta del Governo sui fondi pensione detenuti in Asset banca. Il sindacato non rema nella stessa direzione, con da una parte csdl che chiede a gran voce la fideiussione bancaria da Carisp e Usl che giudica soddisfacente la garanzia dello Stato. “Alla fideiussione bancaria – c'è chi ricorda dalla maggioranza - sono legati tempi e costi”. Ora si attende quale posizione terranno gli imprenditori. Se verrà raggiunto il numero legale si voterà probabilmente oggi.