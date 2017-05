Fondi pensione: il Consiglio di Previdenza accoglie la proposta di Garanzia del Governo

Si sollecitano le istituzioni a completare velocemente l’iter legislativo per la ratifica del Decreto Legge

Sui fondi pensione non passa la linea dura della Csu: il Consiglio di previdenza accoglie la proposta della garanzia di Stato. Su quella decisione, però, pesa la sospensione dei pagamenti da Asset, comparsa sul sito di Banca Centrale a giochi fatti. La riunione del Consiglio di Previdenza era stata infatti aggiornata al tardo pomeriggio dopo che erano state sollevate eccezioni su cinque punti. Riscontro del Governo alla mano, si era quindi andati al voto. Dei 12 membri erano presenti in 10. Due le astensioni. Contro solo la csu che ha visto di seguito bocciata anche la proposta di togliere i fondi dall'Asset per depositarli in Cassa di Risparmio. Dunque viene accolta la proposta di Garanzia del Governo, “nonostante la missiva a firma congiunta dei Segretari Santi e Celli – si legge in una nota - non soddisfi parzialmente”. Mentre il Consiglio di Previdenza votava, si riuniva Banca Centrale. “Paradossale l'argomentazione di chi sosteneva che se non avessimo accettato ci sarebbe stato il blocco dei pagamenti – spiega il Segretario Generale della Csdl. “Tanto tuonò che piovve: il blocco – continua Tamagnini - è arrivato lo stesso. E' stata una presa in giro di tutti. Il sindacato – aggiunge – non lascerà nulla di intentato per tornare in possesso di quei 31 milioni”. C'è grande attenzione al decreto che verrà emanato dal Governo. Il Consiglio per la Previdenza sollecita ed invita all’assunzione di responsabilità delle Istituzioni competenti affinché, nel più breve tempo possibile, venga completato l’iter legislativo necessario per la ratifica del Decreto Legge e l’approvazione dell’apposita Legge di spesa prevista. Richiama poi la massima attenzione da parte del Consiglio Grande e Generale affinché sia monitorata con la massima attenzione e velocità la positiva conclusione del percorso iniziato nell’interesse dei Fondi Pensione dei sammarinesi”. Francesco Biordi non nasconde la sua preoccupazione per le posizioni di lavoratori e risparmiatori. David Rosei, che rappresenta nel Consiglio di Previdenza l'Usl, ricorda che è stata una scelta responsabile, per dare credibilità assoluta e non discutibile della garanzia del governo. Sottolinea però che si è deliberato in base alle informazioni in possesso in quel momento. La sospensione dei pagamenti di Asset era un elemento valutativo che avrebbe potuto aprire un nuovo scenario. “Quando si decide – continua - le informazioni devono essere messe tutte sul tavolo. Saperle a rate non giova a nessuno”.



MF