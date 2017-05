Sicurezza, nuova collaborazione: il Prefetto Gabrielli in visita a San Marino

Inaugurazione alla Centrale Operativa Interforze del nuovo collegamento "punto a punto" con la questura di Rimini

Un nuovo tassello per una cooperazione sempre più necessaria, davanti alle minacce del momento, davanti alla crescente esigenza di sicurezza. Il Prefetto Franco Gabrielli incontra il governo - segretario agli Esteri e agli Interni, Nicola Renzi e Guerrino Zanotti - insieme al Comandante del Corpo della Gendarmeria Maurizio Faraone.

Si richiama la cooperazione bilaterale nell'ambito della lotta alla criminalità - dagli accordi bilaterali, a quelli di natura tecnica, dai percorsi formativi per agenti del Titano in nelle scuole di Polizia italiana, a gruppi di lavoro congiunti su fenomeno criminali.

Collaborazione la chiave, ribadita dal segretario Renzi, nel presentare Gabrielli alla Reggenza, per dare sicurezza ai territori, per rispondere agli standard internazionali.

Condividere informazioni, il vero fattore di sicurezza, insieme, forti di una antica tradizione di vicinanza

Nelle parole dei Capi di Stato il riferimento all'obiettivo di garantire sicurezza, in un quadro storico di rinnovati rischi cui neppure San Marino può ritenersi immune e "per cui è indispensabile l'interscambio di dati e di informazioni, di capacità, competenze ed esperienze - hanno detto - per riuscire a dare risposte rapide, efficaci ed incisive in termini di prevenzione, contrasto e repressione ad ogni tipo di azione criminosa".

In quest'ottica, un rapporto che da oggi si arricchisce di un nuovo tassello. Inaugurato il nuovo collegamento tra la Centrale Operativa Interforze e la Sala Operativa della Questura di Rimini. Ci sono il questore di Rimini Maurizio Improta e il Prefetto, Gabriella Tramonti. Una linea telefonica “punto a punto”, che consentirà la verifica immediata dei dati e un riscontro in tempo reale, per un maggior controllo dei due territori. Dal Titano i vertici delle Forze dell'ordine si sono poi spostate a Rimini per l'inaugurazione del “punto a punto” anche nella Centrale operativa della Questura.

AS



Nel video, le interviste al segretario agli esteri, Nicola Renzi e al Prefetto Franco Gabrielli