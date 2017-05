Adesso.sm difende l'azione di governo: "Scelte necessarie"

Banche, lavoro, territorio: temi strategici che richiedono soluzioni immediate. “Quello che pesa sull'oggi è frutto del malgoverno del passato”



E' una difesa ferma dell'azione di maggioranza e di Governo: “Quello che pesa sull'oggi è frutto del passato. Temi scottanti, mai risolti - ereditati dopo 20 anni di non azione per salvaguardare interessi di parte o non toccare centri di potere - e che invece richiedono soluzioni immediate e univoche, quanto condivise”.

“L'alternativa era non fare nulla, mentre oggi ogni intervento è promosso con la piena garanzia da parte dello Stato - dice Nicola Selva, in merito al sistema bancario, con l'accento sul commissariamento di Asset – assicurando ancora: “Ogni mossa sia del Governo sia di Banca Centrale è stata e sarà a tutela del sistema e dei risparmiatori”.

Banche, ma anche Tlc: lunedì prossimo a Gualdicciolo – proprio lì sorgerà una delle prime antenne, secondo il nuovo piano - si terrà un incontro voluto dalla Sanità per spiegarne gli effetti sulla salute.

Poi il territorio, con Marina Lazzarini che torna sulle polemiche alla sanatoria prevista dal testo unico su urbanistica ed edilizia: “Passiamo da un sistema che faceva l'occhiolino ai furbetti ad uno che invece li sanziona e pone le base per ripartire da un punto zero”. Tema strettamente legato al nuovo Piano Regolatore, che – dice – “dopo 25 anni di scempio urbanistico, vede una pianificazione del territorio improntata all'empatia fra cittadini, sostituendo l'idea del 'buon vivere insieme' alla cementificazione selvaggia”. Dai contenuti al metodo: “Non è vero – dice - che si manca rispetto alle promesse di confronto”.

“Confronto continuo” ribadito da Luca Boschi per un altro provvedimento che arriverà la prossima settimana in Aula. “Sulla legge per lo sviluppo già pianificati una serie di incontri con le parti sociali e le opposizioni fra la prima e la seconda lettura”, ricordando i due obiettivi del progetto: un mercato del lavoro semplificato per le imprese; insieme alla tutela dell'occupazione interna.



Nel video, l'intervista a Marina Lazzarini di Adesso.sm



AS