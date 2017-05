Proseguono i confronti post-Congresso organizzati dalla Dc

Già incontrata in precedenza la Csu, ieri Ssd, Civico 10, Usc e Rete; questa mattina è stata la volta di Osla, Usot e Unas. Si continuerà nel pomeriggio

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ha avviato gli incontri post congressuali con le forze politiche, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per un confronto sulla mozione conclusiva dell'assise e naturalmente sull'attuale situazione politica. Al centro i temi della famiglia, del valore della persona, legge elettorale, Prg, integrazione europea, ma anche i temi economici del momento, a partire dalla preoccupazione per il sistema bancario e finanziario alla luce delle recenti notizie su Asset e Carisp in particolare. Sottolineata poi dalle categorie economiche l'esigenza di infrastrutture adeguate per lo sviluppo del comparto turistico-commerciale. La Dc è quindi tornata sulla propria proposta di legge in materia di sviluppo, frutto – precisano - del confronto preliminare avvenuto durante gli incontri dei mesi scorsi con le opposizioni, le parti economiche e sociali. Per il partito di Via delle Scalette, mosso dalla volontà di migliorare la legge precedente, questi incontri sono stati l'occasione per raccogliere suggerimenti, che poi si sono tradotti nel testo del progetto di legge depositato, e adesso prontamente consegnato alle parti. La Dc confida in ulteriori suggerimenti e integrazioni alla proposta alla ricerca di spunti meritevoli di attenzione.