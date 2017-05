Repubblica Futura plaude all'elezione di Macron in Francia

Il futuro non può essere disgiunto da “una comune identità europea”. A sostenerlo è Repubblica Futura riferendosi all'elezione di Emmanuel Macron come nuovo presidente francese. In una nota RF parla di un segnale “molto importante per la prospettiva politica” dell'Europa. La Francia, prosegue il comunicato, ha inviato un chiaro messaggio di buon senso tenendosi lontana dai populismi. Il fatto che Marine Le Pen abbia riconosciuto il risultato rappresenta, secondo Repubblica Futura, un insegnamento per la politica del nostro Paese.



