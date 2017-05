Asset, cda sospeso: "volontà di impedire alla banca di continuare il suo cammino di crescita"

Lunedì audizione in Commissione Finanze dei vertici di BCSM

“Vigilanza e Commissario stanno lavorando in queste ore ad una risposta operativa”. Le rassicurazioni dalle alte sfere fanno sperare che sia vicino lo sblocco previsto dal decreto "Misure a sostegno dei depositanti di banche in regime di sospensione dei pagamenti”. Novità potrebbero arrivare domani mattina.

L'unica certezza, al momento, è la preoccupazione dei correntisti, in attesa di scoprire cosa ne sarà dei loro risparmi. "Le filiali di Asset sono regolarmente aperte e il personale è disponibile a fornire informazioni a beneficio della clientela". E' quanto si legge sulla home page del sito della banca.

In questo clima si inserisce il cda - sospeso a febbraio – che difende con forza il proprio lavoro, ribadisce di aver operato nel rispetto di normative e istituzioni. Rimarca la condivisione dell’attività con gli organi di controllo, nella massima trasparenza. Avverte “un grave senso di ingiustizia nel dover guardare senza poter far nulla come una realtà, diventata un punto di riferimento non soltanto economico, venga spinta a gran velocità verso il baratro”. Fa male - aggiunge - il possibile sospetto ingiusto che ci siano state responsabilità, “viene al contrario da pensare a un disegno ben congegnato e alla volontà di impedire ad Asset Banca di continuare il suo cammino di crescita”. Nessuna protesta o minaccia dai consiglieri – conclude la nota - piuttosto la ferma volontà di andare fino in fondo per capire le dinamiche successive alla loro sospensione. Solo dopo decideranno cosa fare a tutela delle rispettive professionalità.

Sul fronte politico lunedì mattina è stata convocata la Commissione Finanze con l'audizione dei vertici di Banca Centrale.



MF



Nel video la manifestazione di questa mattina nella filiale di Dogana