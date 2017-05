Vertici di Bcsm lunedì in Commissione Finanze

Convocazione d'urgenza di una commissione finanze, lunedì, che prevede l'audizione dei vertici di BCSM per un aggiornamento sulle vicende del settore bancario, da Carisp ad Asset. “Una convocazione promossa dalle Finanze in accordo con tutto l'esecutivo” – così scrive lo stesso Congresso di Stato. “Alla luce della rilevanza dei temi e delle legittime sensibilità politiche emerse con plurime prese di posizione, si è ritenuto opportuno e doveroso organizzare un momento istituzionale di confronto per fornire alle rappresentanze consiliari elementi conoscitivi su un contesto così delicato da imporre l'innalzamento del livello del dialogo”. Governo che – scrive ancora – si fa carico delle proprie responsabilità – e “pur essendo evidente a tutti la gravità dei problemi ereditati e che hanno una genesi remota nel tempo – non si trincera dietro la politica dello scaricabarile”.



