Pdcs torna su dichiarazioni maggioranza

“L'eredità del passato non può giustificare le mancanze del presente”. Così il PDCS che torna sulle dichiarazioni di Adesso.sm, rivolgendosi a Nicola Selva e Marina Lazzarini: una giustificazione inaccettabile, “perché entrambi hanno fatto parte di forze politiche che in questi 20 anni hanno avuto responsabilità di governo e proprio in quei settori per cui sarebbe più pesante l'eredità del passato”.

“Imbarazzante il rifiuto di rendere ragione ai cittadini delle scelte che stano scombussolando il sistema bancario, come la predilezione diffusa nell'affidare compiti delicati e rilevanti a persone sanzionate o con problemi di giustizia”, con riferimento al Presidente Carisp Romito, ma anche al Direttore dell'Authority Sanitaria Rinaldi.

Dalla DC l'auspicio che su questa logica non sia appiattita l'intera maggioranza, ma che si trovi la sufficiente onestà intellettuale per riconoscere problemi e volontà di condividere soluzioni.



