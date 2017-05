Ufficio di Presidenza: in Aula Legge sullo Sviluppo e Testo Unico

Nella sessione di maggio, che si riunirà da martedì a giovedì prossimo e il lunedì successivo - approdano in prima lettura i progetti di legge sullo sviluppo, il Testo Unico su edilizia e urbanistica, quello sulla responsabilità dei medici e la modifica della composizione della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole.

In seconda lettura troviamo invece le modifiche alla legge sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici. All'ordine del giorno anche 11 decreti delegati e 2 decreti legge, uno dei quali riguarda misure urgenti in caso di crisi di aziende che godono di incentivi statali. Il testo sullo sviluppo depositato dalla maggioranza verrà discusso assieme a quello a firma Dc.

Non passa, con qualche malumore, la richiesta di Via delle Scalette di inserire il Progetto di legge per l'istituzione di una Commissione Consiliare d’Inchiesta su presunte responsabilità politiche o amministrative legate alle recenti vicende che hanno coinvolto il sistema bancario. L'appoggiano Ps e Rete. Si astiene il psd.

Alla luce dell'audizione in Commissione Finanze dei vertici di Bcsm, non viene proposta dalla minoranza un comma specifico sulle banche. C'è da aspettarsi che l'argomento monopolizzi ancora una volta il Comma Comunicazioni.

All'attenzione dell'Aula 15 istanze d'arengo. Toccano territorio, toponomastica e pensioni. Da segnalare quelle per il riconoscimento della Plusdotazione di bambini e ragazzi, e per la pubblicazione annuale, su appositi siti, dei costi sostenuti da ciascuna Segreteria di Stato, uffici dell’Amministrazione, Enti e Aziende dello Stato.



MF