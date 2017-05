Antimafia: confermata il 6 giugno la visita della Commissione italiana a San Marino

Ascoltati ieri il magistrato dirigente e il comandante della Gendarmeria. Obiettivo: l'elaborazione in futuro di una nuova relazione sulla criminalità organizzata da portare in Consiglio

Il 6 giugno le Commissioni Antimafia italiana, guidata da Rosy Bindi, e sammarinese, presieduta da Federico Pedini Amati, si incontreranno in territorio. La conferma è arrivata ieri tramite comunicazione dell'Ambasciata di San Marino in Italia.

Intanto l'attività della Commissione Antimafia sammarinese prosegue a ritmo sostenuto. Ieri le audizioni del Magistrato Dirigente, Valeria Pierfelici e del Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone. Audizioni con un obiettivo ben preciso: raccogliere informazioni e materiale anche in funzione dell'incontro del 6 giugno con l'Antimafia italiana, ed elaborare in futuro una nuova relazione sui rischi e l'eventuale presenza di fenomeni legati alla criminalità organizzata in territorio. Il documento trarrà spunto, come base di partenza dall'ultima relazione presentata in Consiglio nel 2014, ma naturalmente attualizzata con i necessari aggiornamenti. Altro obiettivo, non trascurabile, quello di dare operatività al lavoro congiunto delle due Commissioni italiana e sammarinese, con l'auspicio di un'azione comune nelle regioni limitrofe Emilia Romagna e Marche.



sp