Dc: negli incontri post-congressuali registrata la comune preoccupazione per l'incertezza che attraversa il Paese

Il Pdcs si appresta a concludere i confronti post-congressuali. Tra ieri ed oggi gli ultimi incontri con il terzo sindacato, le associazioni di categoria e il Movimento Democratico San Marino Insieme

Ultimi incontri post-Congresso per la Dc, all'appello manca la sola Associazione Bancaria, impossibilitata oggi ad intervenire per il sopraggiungere di riunioni urgenti, ma disponibile nei prossimi giorni. Con l'Usl, le associazioni Anis, Aspa, Consorzio Vini, Coltivatori Diretti ed Mdsi a chiudere la serie delle forze politiche, riscontri sostanzialmente positivi: “Registrata una buona condivisione – fa sapere la Dc – su diverse tematiche. Generalizzata la preoccupazione per l'attuale situazione del Paese, in testa le ultime vicende legate al sistema bancario: con il Movimento Democratico San Marino Insieme si è discusso della possibilità di concordare eventuali iniziative. Al centro dei colloqui ancora lo sviluppo, tema sviscerato dalla Dc illustrando la propria proposta di legge in materia che approderà alla prima lettura consiliare insieme a quella governativa. Anche in questo caso – sostengono da Via delle Scalette – non sono mancati i punti di vista comuni, soprattutto con Anis. L'associazione degli agricoltori, in particolare, si è resa portavoce dei timori del settore, già interessato da diversi tagli – ricordano – con l'auspicio che l'attuale situazione di incertezza non abbia ricadute ulteriori sulle attività del territorio.



sp