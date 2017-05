Ps, Mancini: "Arriveremo al Congresso con programma condiviso con categorie e società civile"

Ieri festa di tesseramento al podere Lesignano

Con la festa di tesseramento si è aperta ufficialmente la campagna di adesione del Partito Socialista che proseguirà con appuntamenti e incontri pubblici. Soddisfatto Alessandro Mancini per i numerosi presenti, tra cui – fa notare - tante facce nuove. Ci si avvicina dunque al Congresso Generale che verrà celebrato entro l'anno e con un metodo nuovo rispetto al passato. In questa fase preliminare – spiega il Capogruppo – ci sarà il confronto con categorie economiche, sindacati e società civile. Obiettivo: presentarsi all'Assise con un documento programmatico già ampiamente condiviso. Nel suo intervento di saluto non sono mancate forti critiche ad un Governo “incapace di trovare soluzioni ai problemi del paese e che con il suo silenzio sta alimentando un clima di allarmismo e profonda preoccupazione”. Mancini ricorda che la minoranza – maggioranza nel paese sebbene all'opposizione - sta denunciando quotidianamente un modo di governare incompatibile con il benessere dei cittadini. “Di sicuro – annuncia - dovremo alzare ulteriormente il livello, mobilitare la gente, fare capire che quanto sta accadendo rischia di provocare danni irreversibili”. C'è un Consiglio alle porte, Mancini prevede l'ennesimo dibattito di fuoco. “Il Partito Socialista – conclude – farà la sua parte per quei diritti che ha sempre difeso in cento anni di storia”.



MF