Bcsm respinge le modifiche allo Statuto di Carisp sull'onorabilità. Fonti di RF: “Parere non vincolante”

Ieri incontro fra Governo e opposizioni su assestamento di bilancio

Sul tavolo del confronto fra Governo ed opposizioni l'assestamento di bilancio, con un dato positivo: la riduzione del deficit rispetto alle previsioni. Su Asset e Carisp, invece, tutto rinviato alla Commissione Finanze. L'opposizione storce il naso, “una conferma dell'appiattimento totale del Governo su Bcsm”, rileva il Ps. Rete e Mdsi sperano di poter conoscere, nell'audizione in seduta segreta, le motivazioni del commissariamento di Asset. “E' fondamentale – spiega Emanuele Santi – fare chiarezza su come sta operando la vigilanza”. Tanti i dubbi anche su Carisp. C'è chi anticipa che farà domande sul membro del cda Romito, dimissionario e in prorogatio fino a quando non sarà sostituito. Alessandro Mancini anticipa che chiederà a Grais se sono vere le indiscrezioni secondo cui Bcsm abbia respinto le modifiche allo Statuto di Cassa sui requisiti di onorabilità fortemente volute dalla maggioranza, quelle agli articoli 23 e 24. Non più solo voci, ma notizia confermata da membri di maggioranza. C'è già chi – nell'opposizione – è pronto a scommettere che Romito rimarrà al suo posto. Un esponente di Repubblica Futura però chiarisce che una cosa sono i pareri di Banca Centrale da tenere nelle dovute considerazioni, dall'altra sono le esigenze della politica. Tradotto: il giudizio di Bcsm non è vincolante. “Il Governo si è dato una regola e la regola verrà rispettata. Indipendentemente da Romito. Non possiamo derogare – dice – alla prima occasione”. Tornando all'incontro di ieri con il Governo, secondo Giancarlo Venturini era opportuno ricevere qualche elemento in più. Si è parlato anche della sanatoria straordinaria che – se approvata - rappresenterebbe un'imposta importante nel capitolo entrate. I 20 milioni, però, secondo Giancarlo Capicchioni sono sovrastimati. “In tanti navigano in cattive acque – fa presente il capogruppo del Psd - non sarà facile riscuotere”. Martedì sarà invece l'opposizione al completo a confrontarsi con sindacati e associazioni di categoria. Nell'attesa, gli occhi della politica sono tutti rivolti alla Commissione Finanze. Forse, considerando quanto sta accadendo, sarebbe stato meglio evitare la seduta segreta permettendo agli organi di stampa di fare il proprio lavoro.



MF