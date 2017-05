Bilancio: governo e opposizione a confronto su assestamento e banche

Ieri a Palazzo Begni i Segretari Celli, Podeschi e Zanotti hanno incontrato l'opposizione. Sul tavolo l'assestamento di bilancio. Rimane l'insoddisfazione da parte della minoranza per l'assenza di risposte sul sistema bancario e finanziario. “Non ci è stato rivelato nulla di nuovo di quanto già sapevamo”, rilevano in coro. Qualche novità arriva invece dal bilancio pubblico con una riduzione del deficit rispetto alle previsioni. I dati sono in corso di approfondimento e verifica. Una prima bozza con numeri definitivi dovrebbe arrivare a fine mese. Su Asset e Carisp, invece, tutto rimandato alla Commissione Finanze.