San Marino: settimana politica calda, occhi puntati sulla Commissione Finanze di domani

E da martedì parte anche il Consiglio Grande e Generale di maggio

Si prospetta un avvio di settimana scoppiettante dal punto di vista politico. Grande è l'attesa per la nuova audizione dei vertici di Banca Centrale richiesta dalla Commissione consiliare permanente finanze, convocata d'urgenza qualche giorno fa. Sarà tra l'altro preceduta dalla riunione del Congresso di Stato. La Commissione si riunirà dalle 10 in seduta pubblica, per poi procedere a porte chiuse all'arrivo di Grais e Savorelli. Presidente e Direttore di Bcsm sono chiamati a riferire sulla situazione di Asset Banca e Cassa di Risparmio. Dalle opposizioni l'auspicio di poter conoscere in primis le motivazioni del commissariamento di Asset, oltre alla richiesta di maggiore chiarezza sulla posizione del Presidente dimissionario di Carisp, Nicola Romito, anche alla luce della notizia che Bcsm abbia respinto le modifiche allo Statuto di Cassa sui requisiti di onorabilità fortemente volute da Adesso.sm. In concomitanza con i lavori della Commissione è prevista sul Pianello una nuova manifestazione di protesta da parte di un gruppo di cittadini contro il blocco dei pagamenti in Asset disposto dall'istituto di Via del Voltone. Il commissariamento dovrebbe terminare a breve, mentre lunedì i correntisti sperano arrivi il via libera per poter prelevare denaro fino ad una soglia massima tuttora da indicare. Altra giornata clou sarà quella di martedì: alle 9 l'apertura del Consiglio con un comma comunicazioni che già promette scintille. Lavori che si concluderanno alle 16, dopodiché è già in programma il confronto delle opposizioni con i sindacati e le categorie economiche sui temi del momento: dalle banche alla legge sviluppo. Da segnalare che sempre martedì ci sarà una nuova riunione del Cda di Cassa di Risparmio: proprio Romito aveva anticipato alla nostra emittente che in quella sede “non ci saranno colpi di coda”, “nessuna volontà di uscire con qualcosa che possa creare difficoltà alla banca”. Dopo l'incontro di ieri sul sistema bancario, infine, giovedì mattina Csu ancora a confronto con il Governo sull'assestamento di bilancio. Pesa ancora la questione dei fondi pensione allocati in Asset. La CSdL ha già annunciato che lunedì uscirà con una posizione ufficiale. Al momento non si esclude la via della mobilitazione generale.