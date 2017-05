Asset: soglia mensile di mille euro per i correntisti

Come annunciato nei giorni scorsi, un gruppo di correntisti di Asset ha atteso in Piazza della Libertà che si riunisse la Commissione Finanze. Ha atteso l'arrivo dei Commissari in maniera composta, chiedendo di poter assistere al comma comunicazioni, pubblico.



Nel frattempo i vertici di Banca Centrale Wafik Grais e Lorenzo Savorelli, accompagnati dal membro di coordinamento della Vigilanza Mirella Sommella, entravano a Palazzo dall'entrata secondaria. Proprio in Comma Comunicazioni il Segretario alle Finanze Simone Celli ha anticipato che Banca Centrale ha dato esecutività al decreto legge autorizzando Asset a garantire la “micro operatività” ai correntisti. E' stata individuata una soglia mensile di mille euro.