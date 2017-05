Commissione finanze: dibattito acceso in comma comunicazioni

Un paio di ore di anticamera per i vertici Bcsm

E' stato un Comma Comunicazioni scoppiettante, con i vertici di Banca Centrale – così come accaduto la scorsa volta – costretti a fare anticamera un paio d'ore prima dell'audizione a porte chiuse.

L'opposizione torna all'attacco, si dice preoccupata, vuole conoscere qual è il progetto del Governo sul sistema bancario. Nel mirino Banca Centrale “che dalla nomina del suo presidente – fanno presente dalla minoranza – non ha messo in campo nessun provvedimento positivo. Nell'ultimo anno tra raccolta diretta e indiretta sono stati persi circa 400 milioni di euro.” I commissari anticipano le loro domande: dalle linee di indirizzo sul sistema bancario al Commissariamento di Asset. Non mancano dubbi su Carisp. L'opposizione chiede anche se, alla luce della decisione di Banca Centrale di respingere le modifiche statutarie sull'onorabilità, Romito resterà al suo posto nel cda.

Sul bilancio di Cassa, poi, dalla minoranza c'è chi chiede lumi sulla notizia che sia stato depositato senza firma. La maggioranza si chiede se quel bilancio sia vero considerando che parla di 77 milioni di euro di perdite quando pochi mesi prima ce n'era uno che indicava 15 milioni.

Sulle proposte di modifica respinte da Bcsm la posizione del Governo è chiara e ribadita da Simone Celli: al netto di modifiche tecniche vengono riconfermati i principi cardine. E anticipa che nell'assemblea dei soci di Cassa del 31 maggio verrà inserito un comma specifico sulla sostituzione dei membri dimissionari del cda.