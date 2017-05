Ciavatta (Rete) e Pedini Amati (MDSI) incontrano Sinistra Italiana

“Un incontro importante fra movimenti civici e perché con Sinistra Italiana condividiamo l'appartenenza al Consiglio d'Europa – ha detto Pedini Amati al termine dell'incontro all'Agenzia Dire. Da Ciavatta il rilievo sul dialogo “per collaborare alla realizzazione di una convivenza" visto che alla base c'è vicinanza su tutta una serie di temi.

Un dialogo che continuerà e utile anche in vista delle prossime elezioni italiane, “perché i movimenti civici sammarinesi rappresentano un laboratorio a cui ispirarsi, visto il successo che hanno avuto alle ultime politiche” – ha detto il presidente dei deputati Giulio Marcon; mentre da Giovanni Paglia, capogruppo di SI in Commissione Finanze, affrontati temi economici da approfondire in futuro: San Marino è “un paese piccolo per dimensioni ma non per importanza. Sotto molti profili – ha rilevato - ci sono punti di contatto significativi con la sinistra sammarinese e la sua analisi della realtà sociale ed economica”.



Nel video realizzato dall'Agenzia Dire le interviste a Federico Pedini Amati, MDSI, Roberto Ciavatta , RETE, Giulio Marcon e Giovanni Paglia, SI