Macron-Merkel vogliono rafforzare l'asse Parigi-Berlino

L'impegno a rafforzare in Europa l'asse Parigi-Berlino e la promessa di cambiare i Trattati europei, se necessario: queste le conclusioni dell'incontro di ieri tra Macron e la Merkel a Berlino. Il nuovo presidente francese ha nominato primo ministro Edouard Philippe. In Germania la Spd di Schulz ancora sotto choc per il crollo nel voto in Nord-Reno-Westfalia.