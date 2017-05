Mercoledì l’incontro tra il sindaco di Rimini Gnassi e una delegazione del Congresso di Stato di San Marino

Viabilità, turismo, ambiente e sviluppo economico: questi alcuni dei temi che saranno al centro dell’incontro previsto per mercoledì mattina tra il sindaco Andrea Gnassi e una delegazione del Congresso di Stato di San Marino. Un momento di confronto, il primo dopo l’insediamento del nuovo governo sammarinese avvenuto nel dicembre scorso, voluto per affrontare insieme alcuni grandi questioni che storicamente legano il territorio di Rimini alla Repubblica. “Un dialogo importante che ritengo vada coltivato e incentivato – sottolinea il Sindaco Gnassi – nell’ottica di un superamento dei campanili e dei confini amministrativi che rappresentano solo ostacoli ad uno sviluppo reale, tanto più in una fase economica ancora difficile a livello globale che ha toccato anche i nostri territori. Servono invece politiche di sistema per superare le criticità esistenti e mettere in campo reali strumenti in grado di portare vantaggi a tutto il nostro bacino. In passato Rimini e il Titano hanno già dato prova di saper collaborare in maniera proficua, ma ci sono ancora tanti temi sul quale le nostre realtà possono stringere alleanze forti. Le basi per una maggiore sinergia ci sono: nell’incontro di mercoledì vedremo come trasformare queste intenzioni in fatti”.