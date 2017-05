UE: Segretario Renzi a Bruxelles per sessione negoziale

Congresso di Stato al lavoro, questo pomeriggio, senza il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi che è a Bruxelles per partecipare a una sessione negoziale relativa alla conclusione di un Accordo di associazione tra l’Unione Europea, da un lato, e San Marino, Monaco e Andorra, dall’altro. Per la prima volta il Responsabile della Politica Estera partecipa a una tornata negoziale, a dimostrazione del particolare interesse verso la miglior definizione del rapporto di sempre maggior integrazione europea. I negoziati, precisa una nota, avverranno sia in forma bilaterale tra i negoziatori dell’Unione e San Marino che plurilaterale, e verteranno sulla definizione del testo quadro istituzionale, sulla libera circolazione delle merci e dei servizi: Sarà anche l’occasione per una valutazione sullo stato d’avanzamento dei lavori e per definire il calendario dei lavori per la seconda metà del 2017.