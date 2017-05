Incontro Anis - Abs - Adesso.sm: intesa sulla forte necessità di confronto su sviluppo e sistema bancario

Toni distesi nell'incontro di ieri richiesto dall'Anis alla maggioranza, a cui ha preso parte anche Abs. Manifestata la vicendevole disponibilità al confronto su diverse questioni. Assoindustria in particolare punta sul progetto di legge per lo sviluppo, ritenuto allo stato attuale farraginoso e di difficile applicazione, e su cui – sostengono gli industriali – non c'è stato confronto reale. Il Presidente di Abs, Bossone ha invece rimarcato la necessità di aprire un rapporto con Banca Centrale, perché quel che si sta mettendo in atto – ha detto - ha bisogno di un contraddittorio, quantomeno un confronto costruttivo. La maggioranza ha di fatto riconosciuto l'opportunità di entrambe le osservazioni sollevate da Anis e Abs: sulla legge sviluppo – dichiara Giuseppe Morganti – c'è ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti, integrazioni ed eventuali cancellazioni alla proposta legislativa. Così come la maggioranza è consapevole che Abs debba avere un dialogo con Bcsm. In riferimento all'incontro di ieri tra opposizioni, sindacati e associazioni di categoria, “pensiamo – aggiunge Morganti – che invece di un tentativo di rovesciamento delle parti in gioco, sia meglio che tali tematiche siano affrontate insieme, mitigando l'attuale situazione di scontro”.

Nel video l'intervista a Giuseppe Maria Morganti, Capogruppo Ssd.



sp