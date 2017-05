Nuove sintonie tra San Marino e Rimini: dopo l'incontro Governo-Gnassi in arrivo progetti condivisi

Dal 2018 Rimini e San Marino insieme per la programmazione culturale e turistica. E' una delle novità emerse dall'incontro tra l'Esecutivo e il sindaco Gnassi

Nuove sintonie tra la Riviera e il Titano. Viabilità, turismo, ambiente, sviluppo economico: sono i quattro macro-temi su cui far ripartire il rapporto Rimini-San Marino e su cui lavorare insieme per il futuro. Una delegazione di Governo composta dai Segretari di Stato Michelotti, Podeschi, Zafferani e Santi è stata ricevuta dalla Giunta comunale guidata da Andrea Gnassi.



E' il primo incontro istituzionale dopo l'insediamento del Congresso di Stato. Si va verso l'istituzione di tavoli di lavoro paralleli per ogni argomento.



Si è discusso di risanamento ambientale, dalle energie alternative alle reti fognarie fino al bio. E si prospettano studi di fattibilità per i collegamenti stradali – il primo riferimento è alla statale – ma anche novità per i collegamenti pubblici. Nell'annunciare l'incontro, Gnassi aveva parlato di “superamento dei campanili”. E sembra che le divergenze siano ormai un ricordo, a giudicare dalla soddisfazione espressa da entrambe le parti.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste ad Augusto Michelotti, segretario di Stato al Territorio e al Turismo, e ad Andrea Gnassi, sindaco di Rimini