Renzi: passi avanti in Europa

E’ in corso a Bruxelles la sessione dedicata al negoziato che dovrà portare all'Accordo di associazione tra Unione Europea e San Marino, Monaco a Andorra. Presente il Segretario agli esteri Nicola Renzi proprio per sottolineare l’attenzione di San Marino al percorso di sempre maggior integrazione europea. Prima dei lavori l'incontro informale fra le delegazioni dei tre Paesi, per confermare le posizioni comuni e per verificare le possibili convergenze su aspetti in cui San Marino, Monaco e Andorra sono tuttora su posizioni parzialmente divergenti. Sul testo quadro istituzionale e gli aspetti relativi alle libertà di circolazione delle merci e dei servizi, sono stati compiuti alcuni passi in avanti - scrive la Segreteria agli esteri - nella formulazione di possibili testi condivisi sulla base delle proposte provenienti dalle tre delegazioni. Si sono anche discusse le più recenti proposte presentate dal Servizio Europeo di Azione Esterna. Renzi ha richiamato l’incontro politico del prossimo 30 maggio rivolto ai Capi di Governo in concomitanza con l’edizione 2017 dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ospitati da San Marino.



Sonia Tura