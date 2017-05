Aeroporto, Celli incontra Nencini: “Fissata road map di contatti per il pieno utilizzo dello scalo”

Al centro dell'incontro il ruolo e le prospettive dell'aeroporto internazionale. Interesse comune per la sua piena valorizzazione

Un incontro che segna, sul fronte politico, la ripresa dei rapporti e del confronto fra le due autorità centrali. Il tema è quello dei trasporti e delle infrastrutture, l'obiettivo: rafforzare la collaborazione e in primo piano è il ruolo dell'aeroporto internazionale Rimini-San Marino.

Una struttura da valorizzare nell'interesse reciproco, e nel concreto si inizia a lavorare – fissata una road map - per trovare condizioni operative per il suo pieno utilizzo.

Confronto fra le autorità centrali e le delegazioni tecniche – a Roma c'erano insieme all'ambasciatore di San Marino Rotondaro e allo staff delle segreterie competenti anche i vertici dell'autorità per l'aviazione civile – che – è stato detto – andrà esteso alle aree locali interessate, dalla Provincia di Rimini alla Regione Emilia-Romagna, perché l'aeroporto possa crescere in un ottica di sviluppo integrato, non concorrenziale, dei servizi aeroportuali della regione.



AS



Nel video, le interviste al segretario ai Trasporti Simone Celli e al vice ministro ai Trasporti, Riccardo Nencini