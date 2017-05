Cgg: si riparte dagli incentivi energetici e legge sviluppo

Il Consiglio torna a riunirsi alle 15. Si riprende dalle modifiche al decreto delegato sugli incentivi per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione. Dopo i decreti l'Aula discuterà 15 istanze d'Arengo. Al termine delle quali si aprirà il dibattito sul progetto di legge sullo sviluppo, in prima lettura .