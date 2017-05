COE: Renzi interviene in plenaria alla Ministeriale di Nicosia

Si è aperta a Nicosia, sull'isola di Cipro, la 127° sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, alla quale ha preso parte il Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Alla presenza di numerosi Ministri dei Paesi membri, Nicola Renzi è intervenuto in plenaria per riaffermare e sostenere il lavoro dell’Organizzazione di Strasburgo nell’edificazione – si è detto - di una società basata sul pieno rispetto dei diritti umani. “Il Consiglio d’Europa – ha affermato Renzi – è una piattaforma di dialogo europeo che può e deve raccogliere grandi sfide, collaborando con le altre Organizzazioni internazionali e regionali, per favorire lo scambio di informazioni e una risposta coordinata alle numerose prove che l’Europa sta affrontando”. A margine della riunione ministeriale, Renzi ha firmato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla cybercriminalità, già siglata dalla Repubblica e tuttora in corso di ratifica, e della Convenzione sulle infrazioni riguardanti i beni culturali. Numerosi anche gli incontri bilaterali: tra questi quello con il Ministro degli Esteri andorrano Gilbert Saboya, mentre con l'omologo cipriota Ioannis Kasoulides, Renzi firmerà nel tardo pomeriggio un protocollo di aggiornamento dell'accordo contro le doppie fiscali.