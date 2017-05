Psd: "Bene il rapporto con la Provincia di Rimini, per uno sviluppo reciproco ma coerente"

Il Psd guarda con interesse al rapporto con la Provincia di Rimini e valuta, in prospettiva, importante il recente incontro tra il governo di San Marino e una delegazione dell’amministrazione riminese guidata dal Sindaco Gnassi. Tanti – precisano socialisti e democratici in una nota - sono gli ambiti su cui il Titano può raggiungere delle intese utili per lo sviluppo economico del paese. Il tema dei mutui benefici tra le due realtà territoriali potrebbe fare parte – aggiungono - di un ragionamento condiviso nel momento in cui si stanno riscrivendo le regole sullo sviluppo economico, alcune delle quali sostenute storicamente anche dal PSD, come quelle dell’apertura del sistema delle licenze commerciali, sulle residenze per investimenti, sulla sburocratizzazione. Pare inoltre evidente – conclude il Psd - che queste ultime direttive vadano però in direzione opposta rispetto alla riproposizione di cosiddette “tasse etniche”, già qualche anno fa oggetto di polemiche che hanno spinto verso la loro abrogazione.