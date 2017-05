Consiglio: i lavori di domani riprendono dalle istanze d'Arengo

In prima lettura importanti progetti di legge: sviluppo, testo unico leggi urbanistiche ed edilizie, disciplina della responsabilità medica e del personale sanitario

Tutte a tema pensionistico le istanze d'Arengo da cui domattina alle 9 ripartirà il dibattito consiliare, interrotto - da calendario - giovedì sera. Alcune chiedono ad esempio che la contribuzione fiscale a fini previdenziali sia proporzionata alla pensione reale da percepire e che i versamenti eccedenti al tetto vengano restituiti ai contribuenti interessati; ma anche l’introduzione della possibilità di riscatto degli anni di laurea universitaria sempre in chiave pensionistica e per una rivalutazione più congrua del valore del riscatto; e la possibilità a chi al momento del pensionamento veda la propria pensione decurtata in funzione del tetto, di affiancare al

percepimento della stessa anche l’esercizio di una forma di attività professionale

regolamentata. Al termine delle istanze, cinque in totale quelle che l'Aula dovrà votare, la discussione dei progetti di legge. Approdano in prima lettura, in particolare, quello sullo sviluppo: uno presentato dal Governo, l'altro dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Prima lettura anche per il Testo Unico su edilizia e urbanistica, e per il progetto di legge sulla responsabilità dei medici e la modifica della composizione della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole.