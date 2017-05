Iran: Rohani eletto presidente per la seconda volta

Hassan Rohani, leader moderato e riformista, è stato eletto per la seconda volta, al primo turno, presidente dell'Iran. Il ministero dell'Interno di Teheran ha fornito i risultati definitivi, precisando che l'annuncio ufficiale avverrà alle 14 ora locale (le 11 in Italia). Rohani ha ottenuto il 56,3% dei consensi. Il suo avversario, il conservatore Ebrahim Raisi, ne ha invece raccolto il 38,99%. La vittoria del leader moderato giunge al termine di una tornata elettorale che ha registrato oltre il 70% di affluenza alle urne, facendo rinviare per due volte la chiusura dei seggi.