Consiglio: istanze poi tocca a Sviluppo e Testo unico edilizia

Si riparte dalle Istanze d'arengo. Il Consiglio finora ne ha discusse undici. I temi previdenziali al centro delle 5 richieste che restano da affrontare. Ma c'è attesa per l'apertura del comma successivo, cioè quello relativo alla discussione dei progetti di legge. Approdano in prima lettura, in particolare, quello sullo sviluppo: uno del Governo, l'altro del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Prima lettura anche per il Testo Unico su edilizia e urbanistica, e per il progetto di legge sulla responsabilità dei medici nonché la modifica della composizione della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole.