Oms: Incontro il Segretario Santi e il Ministro Lorenzin

A margine dei lavori dell'Assemblea Mondiale OMS in corso a Ginevra, si è svolto un incontro bilaterale tra il Ministro italiano della Salute Beatrice Lorenzin e il nuovo Segretario di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino Franco Santi. Tra gli argomenti affrontati, il rafforzamento della collaborazione in tema di salute e sanità tra i due paesi, in particolare nello sviluppo delle reti integrate con San Marino e le realtà sanitarie delle regioni limitrofe, ma anche a livello nazionale e in ottica più generale in riferimento alle scelte di salute concordate con gli organismi internazionali. I contatti saranno approfonditi con una serie di riunioni a livello tecnico nelle prossime settimane.