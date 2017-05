San Marino - Cipro: gettate le basi per potenziare la collaborazione in finanze, cultura e turismo

Siglato il Protocollo di aggiornamento all’Accordo per l’abolizione delle doppie imposizioni fiscali

Un passo indietro alla partecipazione sammarinese alla Ministeriale del Consiglio d'Europa che si è tenuta a Cipro nei giorni scorsi. A margine della sessione, il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Nicola Renzi, ha firmato con l'omologo cipriota Ioannis Kasoulides il Protocollo di aggiornamento all’Accordo per l’abolizione delle doppie imposizioni fiscali, in conformità ai nuovi standard OCSE. Firma che - riporta una nota di Palazzo Begni - getta le basi per nuove forme di cooperazione nei settori economico e finanziario. A tal riguardo, da parte cipriota è emersa la volontà di potenziare la collaborazione tecnica a livello bancario, offrendo opportunità di scambi di conoscenze fra banche centrali”. Si è inoltre concordato di potenziare la collaborazione a livello culturale, favorendo scambi di studenti, e sul piano turistico, uno dei settori maggiormente trainanti per entrambi i Paesi.