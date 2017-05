Audizione in commissione del Magistrato Dirigente su "questioni aperte inerenti il settore giustizia"

Procede l'esame delle modifiche al 199ter

Ascoltato oggi in Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia il magistrato dirigente del Tribunale Valeria Pierfelici. L'audizione - riferisce una nota della Commissione - ha riguardato “questioni aperte inerenti il settore giustizia”. Concluso, inoltre, l'approfondimento sul progetto di legge di modifica dell'articolo 199ter del codice penale che ora passa all'esame in sede referente nella competente commissione consiliare.