Legge Sviluppo, USL: si può fare di più

Così l'Usl commenta l'incontro tra Governo e parti sociali per discutere del progetto di legge messo in campo dalla Segreteria per il Lavoro per rilanciare la ripresa dell’economia. Sì alla serie di incontri con le parti sociali anche se, puntualizza l'Usl, era preferibile farlo prima che il provvedimento fosse portato in Aula. Sui contenuti invece il riconoscimento di elementi positivi per la semplificazione normativa. Prosegue la nota, un testo unico omnicomprensivo sarebbe uno strumento più esaustivo per un vero rilancio economico. Il sistema di erogazione degli incentivi è volto a premiare solo le aziende con almeno cinque dipendenti, non tenendo in giusta considerazione - prosegue l'Usl - il panorama imprenditoriale sammarinese, caratterizzato in larga misura da imprese di piccole dimensioni. Va inoltre previsto un meccanismo che dia la priorità alla forza lavoro sammarinese, a parità di professionalità. Usl chiede controlli mensili sull'apprendistato, per evitare abusi utilizzati esclusivamente per ottenere un mero risparmio economico.