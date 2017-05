Rete e odg su assistenza anziani: "Verso la fine del west"

Rete torna sull'ordine del giorno presentato in Consiglio sul lavoro irregolare di assistenza agli anziani durante i ricoveri ospedalieri, che chiedeva di vietare il reclutamento delle badanti nei reparti, affidando responsabilità in seno all'ISS, nonché l'introduzione di un monitoraggio del fenomeno. Ricorda che dal 31 maggio si potranno candidare online gli iscritti alle liste del lavoro occasionale o in possesso di codice operatore. Le famiglie potranno consultare tali liste all'ufficio del lavoro o all'URP, presso l'ospedale. “Un primo passo verso la fine del far west – dice Rete – e una prima risposta alle sollecitazioni del Greta del Consiglio d'Europa che aveva segnalato a San Marino fenomeni di sfruttamento proprio per le donne dell'est che lavorano come assistenti.