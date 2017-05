G7, Trump e Merkel cancellano conferenza con stampa internazionale

Il Presidente USA Donald Trump e la cancelliera tedesca Angela Merkel lasceranno Taormina al termine dei lavori del G7 senza tenere la consueta conferenza stampa finale.

La Merkel avrà solo un breve colloquio con i giornalisti tedeschi, non con la stampa internazionale. Dopo il pranzo di lavoro con gli altri leader, Trump si rechera' subito alla base di Sigonella dove parlera' alle truppe Usa. Poi l'imbarco

sull'Air Force One che lo riportera' con la first lady Melania a Washington.

Intanto il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, dando il via al secondo giorno di lavori, allargato ai leader di Tunisia, Nigeria, Niger, Etiopia e Kenia, ha detto che la discussione con l'Africa "si concentra sull'esigenza di partnership a tutto campo tra G7, organismi internazionali e paesi africani con l'obiettivo d'innovazione e sviluppo del capitale umano".