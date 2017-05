G7: Trump vuole uscire da accordo di Parigi

Il presidente americano, Donald Trump - afferma l'agenzia Axios citando alcune fonti - ha rivelato ad alcuni suoi confidenti, incluso il numero uno dell'Agenzia per la Protezione Ambientale Scott Pruitt, la sua intenzione di sfilare gli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi. Trump da Taormina ha fatto sapere con un tweet che decidera' la prossima settimana se restare o meno nell'accordo. La Casa Bianca sul tema e' spaccata: Steve Bannon preme per un'uscita, Ivanka punta invece a restare nell'intesa.

Dopo l'accordo sulla lotta al terrorismo, niente di fatto sul clima, qualche passo avanti sul commercio, pochi sui migranti. Il G7 di Taormina si chiude all'insegna dei compromessi, anche al ribasso, pur di evitare una rottura. Con la presenza ingombrante di Donald Trump, fermo sulle sue posizioni. A cominciare dal dossier sul clima: l'America prende tempo, annuncia che "deciderà la prossima settimana" e costringe gli altri sei leader ad aspettare la sua scelta di confermare o meno gli impegni presi da Obama a Parigi. Entrando in rotta di collisione con la cancelliera Angela Merkel, che parla di "discussione non soddisfacente" e avverte: non "faremo concessioni".