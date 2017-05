San Marino: giochi e incontri istituzionali

I Giochi dei Piccoli Stati al via domani porteranno in Repubblica le massime istituzioni dei 9 paesi che partecipano quest'anno alla 17esima edizione.

Lo sport olimpico si trasforma anche in una occasione di confronto politico. Al centro degli incontri istituzionali l'accordo di associazione con l'UE. Per parlare di Europa martedì è già stata fissata una colazione di lavoro al Begni tra il Ministro di Stato di Monaco Serge Telle e il Ministro degli Esteri andorrano Antoni Martì Petit, con il Segretario agli Esteri Nicola Renzi, incontro concordato nella missione del 17 maggio a Bruxelles. Nell'ultima Commissione Esteri il Segretario Renzi ha ribadito come: "Il governo debba seguire passo a passo gli incontri negoziali con le delegazioni. Appuntamenti politici che saranno intercalati da confronti tecnici proprio per vedere di arrivare quanto più possibile a posizioni condivise tra i tre piccoli Stati".

Seguirà un altro vertice ad Andorra. Monaco dovrebbe tornare a San Marino ad ottobre per un altro summit al quale parteciperà anche la delegazione del Lietchteistein.

Intanto il principe Alberto II di Monaco arriva domani e si ferma fino a mercoledì. Annunciati anche il Granduca Enrico di Lussemburgo accompagnato dalla Granduchessa Maria Teresa ed il Presidente del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) Thomas Bach. Domani alle 17.30 Udienza generale a Palazzo in onore del Presidente del Cio a cui verrà consegnata anche una onorificenza.

Alle 21 la cerimonia di apertura dei giochi.

Martedì alle 11 udienza privata Telle e Martì Petit dalla Reggenza.

Alla manifestazione saranno presenti molti Ministri dello Sport, assente il Montenegro.



I ministri dello sport che parteciperanno sono:

- Andorra: Olga Gelabert

- Islanda: Kristján Pór Júlíusson

- Liechtestein: Risch Daniel

- Lussemburgo: Romain Schneider

- Monaco: Cellario Patrice

- Malta: delegato ambasciatore Vanessa Frazier

- Cipro: delegato vicepresidente organizzazione sport Demetrios Lenotis



VA