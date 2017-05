La Reggenza incontra tutti i rappresentanti dei piccoli Stati d'Europa

A poche ore dalla cerimonia inaugurale di questa 17esima edizione, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno incontrato tutti i rappresentanti dei piccoli Stati d'Europa. La conferenza dei Ministri dello Sport e dei Presidenti dei Comitati Olimpici Nazionali dei Piccoli Stati ha messo al centro la sostenibilità ambientale e economica. Se riferite a un evento sportivo, è l'analisi, sono elementi fondamentali per definire i parametri generali a livello organizzativo e di impatto economico su una collettività.

Se fino a qualche anno fa erano ritenuti secondari, oppure erano affidati a sensibilità nazionali più o meno sviluppate, la comunità internazionale sta ora costruendo piattaforme generali per sviluppare e promuovere azioni tese alla sostenibilità ambientale. I Giochi dei Piccoli Stati d’Europa possono rappresentare un laboratorio in cui realtà nazionali diverse ma simili per dimensioni, possono confrontarsi e sperimentare soluzioni e modelli tesi a rendere i Giochi sempre più sostenibili. Nella risoluzione finale i ministri dello sport si impegnano a elaborare una piattaforma specifica sulla sostenibilità nel biennio 2017 - 2019, da implementare con colloqui periodici anche attraverso azioni pubbliche in sede nazionale e internazionale.