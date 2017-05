Non solo Giochi, l'Europa al centro di incontri istituzionali

I giochi dei piccoli stati d'Europa diventano occasione anche di confronto politico. Oggi a Palazzo il Ministro di Stato di Monaco Serge Telle e il Ministro degli Esteri andorrano Antoni Martì Petit, con il Segretario agli Esteri Nicola Renzi, sono stati ricevuti in udienza privata dalla Reggenza. Subito dopo l'incontro la delegazione politica si è intrattenuta per una visita a Palazzo. Poi la colazione di lavoro al Begni, incontro concordato nella missione del 17 maggio a Bruxelles: al centro dell'incontro istituzionale la progressione del negoziato dell'accordo di associazione sul piano istituzionale con l'UE, lo sviluppo della libera circolazione dei capitali e delle persone, l'effetto Brexit sui negoziati in corso. Al vertice in corso ne seguirà un altro ad Andorra