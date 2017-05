L'opposizione vuole Abs in commissione finanze. In arrivo una mozione di sfiducia per Celli. Inaccettabile, dicono, lo "sceriffo" Savorelli

Alla fine la convocazione della commissione finanze arriva durante la conferenza stampa dell'opposizione. Appuntamento il 7 giugno per decidere se Abs è un interlocutore istituzionale. Dim dice subito che non ci sarà. Non ci presteremo a spendere i soldi dei contribuenti, afferma Roberto Ciavatta, per fare una commissione che dovrà decidere se fare una commissione. Abs rappresenta le banche ed è una figura istituzionale. Mussoni invita i commissari a non firmare il provvedimento di cessione di Asset a Cassa e annuncia una lettera personale a Banca Centrale. Non si può, ripete, chiudere una banca senza che i soci si possano esprimere in assemblea, quei soci che erano pronti a ricapitalizzare. Ascoltare Abs guidata da una persona autorevole come Bossone, puntualizza Ciavatta, è importantissimo per sentire chi nel sistema ci lavora. Il governo, accusa, ha trasformato una crisi patrimoniale in una crisi di liquidità e Banca Centrale non tutela il sistema quando è questo il suo obiettivo statutario. Anzi, aggiunge Federico Pedini Amati, sembra voler svalutare i crediti per raggiungere l'indice di anomalia che impone la ricapitalizzazione. Tornano le accuse sulle mancate dimissioni di Romito, previste – puntualizza Mancini – dall'ordine del giorno del 29 aprile e sottoscritto dall'intera maggioranza. E non piace la tempestica all'ingresso di un membro di minoranza nel cda di Cassa tracciata ieri da Morganti. Un mese, puntualizzano, è giusto il tempo che serve per approvare il bilancio e fare entrare l'opposizione a giochi fatti. Lanciamo un grido d'aiuto a tutte le forze politiche, anche di maggioranza – dice Belluzzi - per fermare il progetto che qualcuno sta portando avanti sulle spalle di tutto il Paese. Teodoro Lonfernini punta il dito su Celli “latore del silenzio di Banca Centrale”. Sono i principali attori del quarto scudo, ma questo è sammarinese. Se permane questo ermetismo, anticipa, l'unica soluzione è chiedere la sfiducia del Segretario alle finanze.

Altrettanto duri i commenti sul direttore di Banca Centrale. Non abbiamo bisogno di sceriffi ma di persone che facciano il loro lavoro, dice Mussoni. I suoi predecessori sono stati mandati via per molto meno, ricorda Ciavatta sottolineando che Savorelli si è definito l'unico tutore della legalità. Illegale, puntualizza Belluzzi, è anche infrangere la legge sul tetto degli stipendi.