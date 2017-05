Ssd: la relazione di Celli sul sistema bancario al centro del Direttivo

Illustrata ieri sera dal Segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli al Direttivo di Sinistra Socialista Democratica la relazione sul sistema bancario e finanziario. Un rapporto molto dettagliato su tutti i passi compiuti finora. Durante la serata tantissime domande e richieste di chiarimento sulla definizione di certi passaggi e su modalità – si è detto - sembrate al Paese un po' troppo perentorie. Al centro del dibattito anche gli scenari futuri, in particolare quello che sarà il nuovo assetto, con un sistema bancario che andrà rafforzato attraverso le dovute iniezioni di capitale, ora che l'Aqr è conclusa ed inizierà – hanno ricordato - il dibattito tra Bcsm e le banche per stabilire ogni singola posizione e ritornare non solo alla piena operatività ma anche ad essere affidabili a livello internazionale.