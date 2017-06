Botta e risposta a distanza: le posizioni di DiM e Adesso.sm

“Banca Centrale comanda, il Governo si inchina, il Consiglio Direttivo esegue e il Paese subisce”. Partono dalla riunione del Ccr, Rete ed Mdsi per tornare a rimarcare l'assoluto strapotere di Via del Voltone nelle scelte cruciali per il Paese. “Apprendiamo – scrivono - che Bcsm si è fatta promotrice del reperimento di risorse finanziarie a supporto del sistema: in pratica cercherà i soldi, senza nemmeno un passaggio in Consiglio. É difficile parlare di democrazia quando decisioni che avranno un impatto sull'autonomia del nostro paese vengono prese in ambiti ristretti, e comunicate a giochi fatti. D'altronde, è un governo democratico – si chiede DIM – quello che disattende l'impegno a garantire all'opposizione un membro nel Cda di Cassa? Che permette la permanenza di Romito? Che consente che Asset venga prosciugata per farla fagocitare da Carisp con un bilancio non approvato? Per fortuna che a San Marino lo sceriffo Savorelli – ironizzano - lavora per portare la giustizia ed il rispetto delle leggi nel nostro paese! Probabilmente secondo lui – concludono - non erano sufficienti un tribunale ed una storia di autonomia di 1716 anni”.

“La polemica a tutti i costi, a chi giova?” Così la maggioranza replica alla levata di scudi delle opposizioni. Ormai per Adesso.sm è evidente come, “pur di salvaguardare situazioni e interessi ormai difficilmente giustificabili, non si esiti a mettere in campo un’azione sistematica di delegittimazione delle Istituzioni, nonché ad alimentare la disinformazione”. Dal caso Romito al bilancio Carisp, fino all'esposto ai Garanti: tutto per l'opposizione - secondo la maggioranza - “è un pretesto per tentare di distogliere l'attenzione dei cittadini dai problemi reali del sistema bancario, utilizzando gli argomenti più disparati, e - da parte di qualcuno - senza alcun senso del pudore”. Sulla vicenda della convocazione della Commissione Finanze, infine l'affondo di Adesso.sm: “Le opposizioni – osservano - hanno arrogantemente risposto che non sono disposte a confrontarsi: o si fa come impongono loro” - (quindi si riceve Abs) - “oppure non si presenteranno. Addirittura c’è chi ha eccepito che si tratterebbe di un costo inutile mentre gli stessi – concludono - non hanno fatto alcuna obiezione per la convocazione di altre commissioni per motivazioni molto più discutibili”.