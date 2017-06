2 giugno: le celebrazioni a Rimini

Piazza Cavour accoglierà Autorità Civili e Militari, Forze di Polizia nazionali e locali, associazioni di volontariato e quelle combattentistiche e d’arma, ma soprattutto i cittadini. L’inizio della Cerimonia è fissato alle ore 10.00 con lo schieramento delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e dei Corpi di Soccorso Pubblico, cui seguirà il passaggio in rassegna dei Reparti schierati da parte del Prefetto di Rimini.

L’alzabandiera, gli Onori alla Bandiera e l’Inno nazionale precederanno poi la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica.

Poi saranno i ragazzi delle Scuole riminesi ad essere protagonisti di un significativo momento - curato dalla Sede di Rimini dell’Ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale – nel corso del quale proporranno tracce di musica e di lettura sul tema: “Con i nostri occhi: la bellezza della Festa della Repubblica raccontata dagli studenti”.

Prevista la consegna Onorificenze che precederà l’atto conclusivo della Cerimonia ufficiale con il passaggio in rassegna del Prefetto ai Reparti schierati.

In serata la Banda della Città di Rimini, diretta da Jader Abbondanza, terrà il tradizionale concerto che avrà luogo in Piazza Cavour a partire dalle ore 21,00.