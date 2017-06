Podeschi su ritiro Usa da accordo clima: "Ci sono scelte globali sulle quali non è possibile riconsiderare le decisioni prese"

Ribadita la volontà del Titano di continuare a seguire politiche per la tutela dell’ambiente e per avere un modello di sviluppo sostenibile

Dopo l'annuncio del ritiro immediato degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21), interviene il Segretario di Stato alla Cultura e Innovazione tecnologica. Il timore di Marco Podeschi è che lo sforzo della comunità internazionale e dei singoli stati per adottare delle misure per ridurre i cambiamenti climatici possa essere inficiato da decisioni unilaterali. “Ci sono scelte globali sulle quali non è possibile riconsiderare le decisioni prese, soprattutto – rimarca - se in gioco c’è il futuro del pianeta e delle prossime generazioni. San Marino – aggiunge - ritiene strategico continuare a seguire politiche per la tutela dell’ambiente e per avere un modello di sviluppo sostenibile. I giochi dei Piccoli Stati che si stanno svolgendo questi giorni a San Marino – conclude il Segretario Podeschi - sono all’insegna della sostenibilità e la stessa sostenibilità è uno degli elementi cardine delle politiche che il governo intende perseguire”.