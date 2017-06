PS: "Banca Centrale e governo: sba(l)iando si impara!"

Torna sul comunicato di Banca Centrale il PS chiedendo se “il reperimento di risorse finanziarie a supporto del sistema” cui via del Voltone fa riferimento, sia riconducibile a forme di indebitamento estero e se lo si voglia “utilizzare per fronteggiare possibili carenze di liquidità o eventuali ammanchi patrimoniali delle banche”. Un paradosso – scrive – laddove “l'eventuale problema di liquidità sarebbe stato generato dalla AQR, che doveva servire a risolvere il problema patrimoniale delle banche”. Si apprende con soddisfazione – ironizza il PS – che la governance di Banca Centrale sta imparando sul campo in merito al funzionamento dei sistemi bancari, con dichiarazioni rilasciate a testate estere che potrebbero generare panico bancario, trasformando problema di lungo termine, come quello patrimoniale, in un problema di breve termine, come quello di liquidità. Al governo il PS manifesta stupore per non aver preso provvedimenti sul direttore generale di Banca Centrale per le dichiarazioni sulla propria pagina facebook.



