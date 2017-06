L'ok del governo al trasferimento di Asset a Cassa di Risparmio

E' stata resa pubblica la delibera del Congresso di Stato per il trasferimento a Cassa di Risparmio dell'intero capitale sociale del gruppo Asset. La delibera riporta anche la comunicazione del direttore generale di Banca Centrale, datata 30 maggio. Savorelli scrive che “in considerazione della procedura di amministrazione straordinaria cui è sottoposta Asset banca, al fine di ripristinare la stabilità del sistema bancario, ritiene auspicabile il trasferimento a Cassa di Risparmio - previo consenso dei soci – di una partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale del gruppo Asset banca ad un prezzo da determinarsi tra le parti, con riferimento alle best practices internazionali”. La delibera stabilisce che le strutture coinvolte devono determinare e comunicare all'Eccellentissima Camera il prezzo del trasferimento, e che la relazione dovrà individuare tutti gli aspetti economico-patrimoniali dell'operazione. Dal Consiglio di amministrazione di Cassa deve arrivare uno specifico atto ricettivo, valutato tecnicamente rispetto alle esigenze e agli obiettivi in cui si colloca l'acquisizione e, da parte di Banca Centrale, devono intervenire le autorizzazioni necessarie alle definizione dell'operazione.



Sonia Tura